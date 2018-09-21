В Саратовской области маршрутка сбила женщину с ребенком

САРАТОВ, 21 сен — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Маршрутный микроавтобус в пятницу в городе Балаково Саратовской области сбил женщину и пятилетнего ребенка, сообщили РИА Новости в пресс-службе областной ГИБДД.

ДТП произошло в 15.10 (14.10 мск) на улице Трнавской.

"По предварительным данным, 46-летний водитель пассажирского микроавтобуса "Газель", который следовал по маршруту №10А, сбил двух пешеходов — 26-летнюю женщину и пятилетнего ребенка. В результате ДТП пешеходы доставлены в лечебное учреждение", — сказала собеседница агентства.

ГИБДД по факту аварии проводит проверку. Обстоятельства ДТП выясняются, добавила она.