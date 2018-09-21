Источник сообщил об ограблении ювелирного магазина в Москве

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Неизвестный украл 24 золотых обручальных кольца из ювелирного магазина, который находится в торговом центре на юге Москвы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Сотрудники ювелирного магазина сами обратились в полицию. Они рассказали, что по по магазину долго ходил подозрительный мужчина, а после они не досчитались 24 золотых колец", — пояснил источник.

В полиции подтвердили факт кражи, однако не уточнили, что именно было похищено.

"В полицию поступило сообщение о краже из организации, специализирующейся на продаже ювелирных изделий. По данному факту проводится проверка", — пояснили в пресс-службе столичного управления МВД.