Суд продлил арест ответственного за пожарную систему в ТЦ "Зимняя вишня"

КЕМЕРОВО, 21 сен — РИА Новости. Кемеровский областной суд в пятницу по ходатайству следствия продлил до 25 декабря срок ареста Игорю Полозиненко — руководителю компании "Системный интегратор", которая отвечала за обслуживание противопожарной сигнализации в сгоревшем торговом центре "Зимняя вишня", сообщил РИА Новости представитель облсуда.

"Ходатайство следствия удовлетворено, мера пресечения в виде заключения под стражей обвиняемому Полозиненко продлена до 25 декабря", — сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, ранее Центральный районный суд Кемерово рассмотрел аналогичные ходатайства следствия в отношении бывшего начальника Главного управления МЧС по Кузбассу Александра Мамонтова (арест продлён до 25 декабря) и экс-начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС по Кемерово, Березовскому и Кемеровскому району Григория Терентьева (арестован до 25 ноября). Также до 25 декабря по решению Кемеровского областного суда под стражей будет находиться сотрудник компании "Системный интегратор" Александр Никитин.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошёл 25 марта и унёс 60 жизней. В настоящее время фигурантами уголовного дела по факту ЧП стали 12 человек. Среди них — собственники и управляющие зданием, охранник, теперь уже бывшие руководители областного МЧС, а также ответственные за ввод ТЦ в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия. Все они задержаны и арестованы.