В Госдуме усмотрели зарубежный след в конфликте в Кабардино-Балкарии

МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. За конфликтом в Кабардино-Балкарской республике стоят зарубежные специалисты, которые методом направленных идеологических диверсий пытаются дистанционно управлять гражданами России, считает зампред комитета ГД по делам национальностей Руслан Бальбек (ЕР).
"Теребя раны прошлого и используя отсутствие единого подхода к оценке исторических фактов, специалисты из дальнего зарубежья методом направленных идеологических диверсий пытаются дистанционно управлять гражданами России. Но не пристало нам, великой российской нации, быть куклами в чьих-то руках! Кабардинцы и балкарцы – это два братских народа, для которых сосед означает больше, чем близкий родственник", — сказал Бальбек РИА Новости.
Политик отметил, что конфликт развязан именно во время проведения XII конгресса Международной черкесской ассоциации, на который прибыли представители адыгских диаспор со всего мира, что "в очередной раз позволит внешним силам поднять истерию на международных площадках вокруг несуществующего черкесского вопроса с целью оказания давления на нашу страну".
Для того чтобы противостоять этому явлению, Бальбек предложил сформировать общий взгляд на минувшие исторические события и "простить друг другу обиды прошлого". "Только так мы сможем сохранить и укрепить межнациональный мир и согласие в нашей многонациональной и многоконфессиональной стране", — заключил он.