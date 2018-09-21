В Госдуме усмотрели зарубежный след в конфликте в Кабардино-Балкарии

МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. За конфликтом в Кабардино-Балкарской республике стоят зарубежные специалисты, которые методом направленных идеологических диверсий пытаются дистанционно управлять гражданами России, считает зампред комитета ГД по делам национальностей Руслан Бальбек (ЕР).

В среду СУСК РФ по КБР сообщило, что по факту беспорядков в селении Кенделен в Эльбрусском районе проводится доследственная проверка. Отмечалось, что 18 сентября участники конного похода в честь 310-летия Канжальской битвы (считается, что в этой битве черкесы нанесли поражение войскам крымского хана Каплан-Гирея) были остановлены на пути в Кенделен. К месту событий с целью не допустить столкновения сторон прибыли сотрудники республиканского МВД и Росгвардии. Неустановленные лица, отказавшись выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов, применили физическое насилие в отношении представителей власти, а также пытались спровоцировать столкновение сторон, "в том числе размещая в социальных сетях недостоверную информацию о происходящем, а также призывая к возбуждению ненависти и вражды по признаку национальности", заявили в СК.

"Теребя раны прошлого и используя отсутствие единого подхода к оценке исторических фактов, специалисты из дальнего зарубежья методом направленных идеологических диверсий пытаются дистанционно управлять гражданами России. Но не пристало нам, великой российской нации, быть куклами в чьих-то руках! Кабардинцы и балкарцы – это два братских народа, для которых сосед означает больше, чем близкий родственник", — сказал Бальбек РИА Новости.

Политик отметил, что конфликт развязан именно во время проведения XII конгресса Международной черкесской ассоциации, на который прибыли представители адыгских диаспор со всего мира, что "в очередной раз позволит внешним силам поднять истерию на международных площадках вокруг несуществующего черкесского вопроса с целью оказания давления на нашу страну".

"Давно известно, что почвой для любого межнационального конфликта являются националистические взгляды, старательно прививаемые в общественное сознание извне. По моему мнению, экспорт в наше российское общество националистической и экстремистской религиозной идеологии необходимо расценивать как применение по отношению к нам идеологического оружия, на что мы должны адекватно реагировать", — заявил депутат.

Для того чтобы противостоять этому явлению, Бальбек предложил сформировать общий взгляд на минувшие исторические события и "простить друг другу обиды прошлого". "Только так мы сможем сохранить и укрепить межнациональный мир и согласие в нашей многонациональной и многоконфессиональной стране", — заключил он.