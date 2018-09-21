РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Происшествия

В Госдуме усмотрели зарубежный след в конфликте в Кабардино-Балкарии

(обновлено: 16:03 21.09.2018)
14802
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкРуслан Бальбек. Архивнео фотоРуслан Бальбек. Архивнео фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. За конфликтом в Кабардино-Балкарской республике стоят зарубежные специалисты, которые методом направленных идеологических диверсий пытаются дистанционно управлять гражданами России, считает зампред комитета ГД по делам национальностей Руслан Бальбек (ЕР).

Беспорядки в Кабардино-Балкарии
Опубликовано видео беспорядков в селе в Кабардино-Балкарии
В среду СУСК РФ по КБР сообщило, что по факту беспорядков в селении Кенделен в Эльбрусском районе проводится доследственная проверка. Отмечалось, что 18 сентября участники конного похода в честь 310-летия Канжальской битвы (считается, что в этой битве черкесы нанесли поражение войскам крымского хана Каплан-Гирея) были остановлены на пути в Кенделен. К месту событий с целью не допустить столкновения сторон прибыли сотрудники республиканского МВД и Росгвардии. Неустановленные лица, отказавшись выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов, применили физическое насилие в отношении представителей власти, а также пытались спровоцировать столкновение сторон, "в том числе размещая в социальных сетях недостоверную информацию о происходящем, а также призывая к возбуждению ненависти и вражды по признаку национальности", заявили в СК.

"Теребя раны прошлого и используя отсутствие единого подхода к оценке исторических фактов, специалисты из дальнего зарубежья методом направленных идеологических диверсий пытаются дистанционно управлять гражданами России. Но не пристало нам, великой российской нации, быть куклами в чьих-то руках! Кабардинцы и балкарцы – это два братских народа, для которых сосед означает больше, чем близкий родственник", — сказал Бальбек РИА Новости.

Политик отметил, что конфликт развязан именно во время проведения XII конгресса Международной черкесской ассоциации, на который прибыли представители адыгских диаспор со всего мира, что "в очередной раз позволит внешним силам поднять истерию на международных площадках вокруг несуществующего черкесского вопроса с целью оказания давления на нашу страну".

Сотрудники правоохранительных органов в Кабардино-Балкарии. Архивное фото
© Пресс-служба МВД по Кабардино-Ба
Перейти в фотобанк
В Карачаево-Черкесии призвали молодежь КБР не идти на поводу у провокаторов
"Давно известно, что почвой для любого межнационального конфликта являются националистические взгляды, старательно прививаемые в общественное сознание извне. По моему мнению, экспорт в наше российское общество националистической и экстремистской религиозной идеологии необходимо расценивать как применение по отношению к нам идеологического оружия, на что мы должны адекватно реагировать", — заявил депутат.

Для того чтобы противостоять этому явлению, Бальбек предложил сформировать общий взгляд на минувшие исторические события и "простить друг другу обиды прошлого". "Только так мы сможем сохранить и укрепить межнациональный мир и согласие в нашей многонациональной и многоконфессиональной стране", — заключил он.

Комментировать
Происшествия
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
Valeriy Ivanov
Не знаю, как тут можно помочь Руслану. Могу предложить шапочку из фольги.
16:05
21.09.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена