Суд продлил арест еще одному фигуранту дела о пожаре в "Зимней вишне"

КЕМЕРОВО, 21 сен — РИА Новости. Кемеровский областной суд в пятницу удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста сотруднику компании "Системный интегратор", отвечавшей за обслуживание противопожарной сигнализации в сгоревшем ТРЦ "Зимняя вишня", Александру Никитину, сообщил РИА Новости представитель облсуда.

"Областной суд удовлетворил ходатайства старшего следователя по особо важным делам при председателе Следственного комитета РФ о продлении срока содержания под стражей в отношении обвиняемого по делу о пожаре в "Зимней вишне" Никитина почти на 3 месяца — до 25 декабря", — сказал собеседник агентства.

Ранее в пятницу Центральный районный суд Кемерово рассмотрел аналогичные ходатайства следствия по этому делу в отношении бывшего начальника главного управления МЧС по Кузбассу Александра Мамонтова и экс-начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС по городам Кемерово, Березовский и Кемеровскому району Григория Терентьева. Первый останется под арестом до 25 декабря, второй — до 25 ноября. Рассмотрение еще одного ходатайства — о продлении срока содержания под стражей руководителю компании "Системный интегратор" Игорю Полозиненко — еще продолжается.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта и унес 60 жизней. В настоящее время в рамках уголовного дела по факту ЧП задержаны и арестованы 12 человек, включая собственников и управляющих зданием, охранника, а также ответственных за ввод ТЦ в эксплуатацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия.