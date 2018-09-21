Один из пострадавших в ДТП под Воронежем умер в больнице

Сотрудники МЧС на месте столкновения двух автобусов на трассе М-4 Дон

Сотрудники МЧС на месте столкновения двух автобусов на трассе М-4 Дон

ВОРОНЕЖ, 21 сен — РИА Новости. Водитель микроавтобуса с гражданами Украины, столкнувшегося с рейсовым ПАЗ в Воронежской области, скончался в больнице, сообщил в пятницу РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Столкновение микроавтобуса и рейсового ПАЗ произошло в четверг около 14.00 мск в Лискинском районе на автодороге Лиски — Колыбелка. По предварительным данным полиции, водитель микроавтобуса выехал на полосу встречного движения и не справился с управлением.

В аварии пострадали находившиеся в микроавтобусе граждане Украины, шесть человек были госпитализированы в Лискинскую центральную районную больницу, из них трое получили тяжелые травмы. Ранее сообщалось, что медикам удалось несколько стабилизировать состояние водителя автобуса, которое оценивалось как крайне тяжелое.

"Были трое в реанимации, один умер, это водитель автобуса. Он скончался в 8.20 (мск) утра", — сказал собеседник агентства.

По его словам, еще одного пострадавшего вывели из искусственной комы и теперь он дышит сам, а женщину собираются перевести в травматологию.