ПЕТРОЗАВОДСК, 21 сен — РИА Новости. Следственный комитет на официальной странице ведомства в Youtube опубликовал часть допроса жителя Петрозаводска, который подозревается в убийстве двух девушек в карельской столице.
Ролик содержит только часть звука. Следователь, по всей видимости, спрашивает мужчину, что послужило формальным поводом для убийства. "Ничего", — отвечает подозреваемый.
В пятницу глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что подозреваемый дал признательные показания. Кроме того, ему, по словам губернатора, инкриминируется еще одно преступление — нанесение ножевых ран третьей девушке.
Парфенчиков также рассказал, что подозреваемый — безработный, ранее судим, освободился из колонии 2 года назад.