ПЕТРОЗАВОДСК, 21 сен — РИА Новости. Следственный комитет на официальной странице ведомства в Youtube опубликовал часть допроса жителя Петрозаводска, который подозревается в убийстве двух девушек в карельской столице.

Ролик содержит только часть звука. Следователь, по всей видимости, спрашивает мужчину, что послужило формальным поводом для убийства. "Ничего", — отвечает подозреваемый.

В среду около общежития Петрозаводского медицинского колледжа нашли тело 20-летней девушки с ножевыми ранениями. В четверг нашли тело зарезанной девушки у стадиона "Юность", в получасе ходьбы от места обнаружения первой жертвы. По версии следствия, вечером в среду 28-летний подозреваемый напал на 20-летнюю девушку у общежития, а на следующей день напал на 27-летнюю девушку у стадиона "Юность". В обоих случаях мужчина использовал нож. Были заведены уголовные дела по статье "Убийство". Подозреваемого задержали вечером в четверг.

В пятницу глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что подозреваемый дал признательные показания. Кроме того, ему, по словам губернатора, инкриминируется еще одно преступление — нанесение ножевых ран третьей девушке.

Парфенчиков также рассказал, что подозреваемый — безработный, ранее судим, освободился из колонии 2 года назад.