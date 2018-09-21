В Мурманской области школьники отравились ядовитой приманкой для грызунов

МУРМАНСК, 21 сен – РИА Новости. Следователи в Мурманской области возбудили уголовное дело по факту отравления учеников в поселке Ревда ядовитой приманкой для грызунов, которую дети обнаружили в школе и попробовали на вкус, сообщает СУСК РФ по региону.
Специалисты регионального управления Роспотребнадзора выяснили, что 11 сентября днем во время школьных занятий дети нашли свертки с приманкой, которые открыли и из интереса попробовали на вкус, а несколько детей принесли яд домой.
"По данным следствия, в больницу для оказания медицинской помощи обратились семь школьников с признаками отравления. В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает", — говорится в сообщении.
Выяснилось, что вопреки всем правилам, яд в помещениях школы находился в бумажных пакетах без маркировки. Кроме того, отсутствовали расписка, подтверждающая принятие персоналом образовательного учреждения мест размещения приманок, и данные о контроле за местами раскладки средств в течение всего периода проведения дератизационных мероприятий сотрудниками ООО "Центр дезинфекции".
Дело возбуждено по статье "производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".