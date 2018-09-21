В Мурманской области школьники отравились ядовитой приманкой для грызунов

МУРМАНСК, 21 сен – РИА Новости. Следователи в Мурманской области возбудили уголовное дело по факту отравления учеников в поселке Ревда ядовитой приманкой для грызунов, которую дети обнаружили в школе и попробовали на вкус, сообщает СУСК РФ по региону.

Следователи установили, что в местное отделение полиции от фельдшера школы поступило сообщение об отравлении учащихся 3-го класса, предположительно, ядовитой приманкой для грызунов.

Специалисты регионального управления Роспотребнадзора выяснили, что 11 сентября днем во время школьных занятий дети нашли свертки с приманкой, которые открыли и из интереса попробовали на вкус, а несколько детей принесли яд домой.

"По данным следствия, в больницу для оказания медицинской помощи обратились семь школьников с признаками отравления. В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает", — говорится в сообщении.

Выяснилось, что вопреки всем правилам, яд в помещениях школы находился в бумажных пакетах без маркировки. Кроме того, отсутствовали расписка, подтверждающая принятие персоналом образовательного учреждения мест размещения приманок, и данные о контроле за местами раскладки средств в течение всего периода проведения дератизационных мероприятий сотрудниками ООО "Центр дезинфекции".

Следователи изъяли в школе документацию по договорам оказания услуг дезинсекции. Установлено, что ядовитые приманки от грызунов в помещении школы были разложены еще 14 августа 2018 года, то есть в период летних каникул.

Дело возбуждено по статье "производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".