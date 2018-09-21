Один из пострадавших в ДТП под Воронежем находится в тяжелом состоянии

ВОРОНЕЖ, 21 сен — РИА Новости. Один из девяти человек, госпитализированных после аварии с участием двух автобусов в Воронежской области, находится в тяжелом состоянии, сообщил в пятницу РИА Новости заместитель главного врача Воронежского областного клинического центра медицины катастроф Игорь Воробьев.

Авария произошла во вторник в 20.20 мск на 525-м километре трассы М-4 "Дон" в Новоусманском районе. Автобус Volvo, выполнявший рейс Москва — Ставрополь, стоял на обочине, водитель 1972 года рождения устранял техническую неисправность. В это транспортное средство врезался направлявшийся из Москвы в Карачаево-Черкесию Neoplan под управлением водителя 1962 года рождения. Второй водитель автобуса Neoplan и три пассажира погибли на месте.

По данным департамента здравоохранения, в больницы были доставлены 14 человек, шестерым была оказана помощь на месте. Во время операции одна женщина скончалась в областной клинической больнице. К настоящему моменту в двух больницах оставались девять человек, из них двое — в тяжелом состоянии.

"Один мужчина — в стабильном тяжелом состоянии, остальные, которые находятся в больнице "Электроника", — в удовлетворительном. У женщины, которую доставили в больницу скорой медицинской помощи, — положительная динамика, она — ближе к средней степени тяжести сейчас", — сказал Воробьев.

По факту ДТП полиция возбудила дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Следствие возбудило уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.