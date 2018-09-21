Росгвардия с начала года уничтожила на Кавказе 47 боевиков и их пособников

ПЯТИГОРСК, 21 сен — РИА Новости. Сотрудники Росгвардии на Северном Кавказе ликвидировали 47 боевиков и их пособников с начала года, сообщил командующий Северо-Кавказским округом войск национальной гвардии Сергей Корнюшкин.
Корнюшкин отметил, что совместно с сотрудниками МВД и ФСБ было найдено 120 тайников с оружием.
"Обнаружены и изъяты 48 гранатометов, 13 самодельных взрывных устройств, более 300 снарядов и мин, более 50 килограммов взрывчатых веществ, свыше 80 тысяч патронов", — отметил Корнюшкин.