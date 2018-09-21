Осужденный за мак на огороде пенсионер из Перми обжалует приговор

ПЕРМЬ, 21 сен — РИА Новости. Осужденный за разросшийся на огороде мак 64-летний пенсионер из Перми принял решение подать апелляционную жалобу на решение Пермского районного суда, приговорившего его к условному сроку, заявил РИА Новости адвокат осужденного Егор Михайлов.

В четверг Пермский районный суд приговорил 64-летнего ветерана труда к году лишения свободы условно с испытательным сроком на 12 месяцев за мак, который произрастал на его садово-огородном участке. Он был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 231 УК РФ ("Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические вещества"). По данным прокуратуры, с личного земельного участка пенсионера было изъято 467 кустов полноценно выросшего мака или около 4 килограммов растений. Сам ветеран труда объяснил в суде появление запрещенного растения на грядках тем, что завез на участок новый грунт.

"Мой подзащитный принял решение подать апелляцию", — рассказал Михайлов.

Ранее адвокат, представляющий интересы осужденного пенсионера в суде, сказал РИА Новости, что полностью избавиться от мака ветерану труда не позволяло здоровье — он "постоянно выдергивал растение, но у него были и другие заботы". В свою очередь, прокуратура настаивает на том, что данный вид опийного мака, который был собран на участке пенсионера, самостоятельно в уральской климатической зоне произрастать не может, а значит за ним ухаживали. Кроме того, по информации ведомства, пенсионер еще до начала следствия знал, что на его участке произрастает наркосодержащий вид растения и был заранее проинформирован об уголовной ответственности. Представители правоохранительных органов встречались с ним и предупреждали его о необходимости избавиться от растения, "просили, чтобы он убрал этот мак".

При этом адвокат Михайлов отметил, что пенсионер регулярно удаляет растения с грядок, но "мак вырастает заново". Более того, несмотря на полное изъятие выросшего мака, всходы растения до сих пор появляются на участке.