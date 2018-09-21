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Происшествия

Осужденный за мак на огороде пенсионер из Перми обжалует приговор

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© Фото : телекомпания "Рифей-Пермь"Ветеран труда Игорь Трошев на судебном заседанииВетеран труда Игорь Трошев на судебном заседании
© Фото : телекомпания "Рифей-Пермь"

ПЕРМЬ, 21 сен — РИА Новости. Осужденный за разросшийся на огороде мак 64-летний пенсионер из Перми принял решение подать апелляционную жалобу на решение Пермского районного суда, приговорившего его к условному сроку, заявил РИА Новости адвокат осужденного Егор Михайлов.

Ветеран труда Игорь Трошев на судебном заседании
© Фото : телекомпания "Рифей-Пермь"
"Услышал "виновен" и заплакал". Пенсионера осудили за маки в огороде

В четверг Пермский районный суд приговорил 64-летнего ветерана труда к году лишения свободы условно с испытательным сроком на 12 месяцев за мак, который произрастал на его садово-огородном участке. Он был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 231 УК РФ ("Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические вещества"). По данным прокуратуры, с личного земельного участка пенсионера было изъято 467 кустов полноценно выросшего мака или около 4 килограммов растений. Сам ветеран труда объяснил в суде появление запрещенного растения на грядках тем, что завез на участок новый грунт.

"Мой подзащитный принял решение подать апелляцию", — рассказал Михайлов.

Цветущие маки. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Адвокат назвал приговор пенсионеру из Перми за мак в огороде неправомерным

Ранее адвокат, представляющий интересы осужденного пенсионера в суде, сказал РИА Новости, что полностью избавиться от мака ветерану труда не позволяло здоровье — он "постоянно выдергивал растение, но у него были и другие заботы". В свою очередь, прокуратура настаивает на том, что данный вид опийного мака, который был собран на участке пенсионера, самостоятельно в уральской климатической зоне произрастать не может, а значит за ним ухаживали. Кроме того, по информации ведомства, пенсионер еще до начала следствия знал, что на его участке произрастает наркосодержащий вид растения и был заранее проинформирован об уголовной ответственности. Представители правоохранительных органов встречались с ним и предупреждали его о необходимости избавиться от растения, "просили, чтобы он убрал этот мак".

При этом адвокат Михайлов отметил, что пенсионер регулярно удаляет растения с грядок, но "мак вырастает заново". Более того, несмотря на полное изъятие выросшего мака, всходы растения до сих пор появляются на участке.

© Фото : предоствалено Егором МихайловымТе самые грядки с маком. Фото из уголовного дела
© Фото : предоствалено Егором Михайловым
Те самые грядки с маком. Фото из уголовного дела
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Происшествия
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
Evgeniy Novozhilov
Ну что сказать, геройски полисмэны провели спецоперацию по поимке "макового барона". Им самим, то не стыдно на старика наезжать. Ну объясни бы старику, что эти цветочки по закону нельзя в огороде иметь, так он сам по утру всё пощипает. Так нет, надо ж себе оглоблю поставить за раскрытие, выпендриться перед начальством, показать свою значимость. ПОЗОРИЩЕ!
14:05
21.09.2018
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