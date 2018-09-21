Число потерпевших в деле о пытках в ярославской колонии возросло до пяти

ЯРОСЛАВЛЬ, 21 сен – РИА Новости. Адвокат фонда "Общественный вердикт" Ирина Бирюкова рассказала РИА Новости, что в настоящий момент известно минимум о пяти осужденных, пострадавших от избиений ярославскими сотрудниками ФСИН.

Ранее официально сообщалось об одном потерпевшем — Евгении Макарове. В судах по арестам обвиняемых звучала фамилия второго потерпевшего — Николаев. Позже адвокат Бирюкова сообщала РИА Новости, что в деле появились еще двое потерпевших, их фамилии — Тарновский и Гукасян. Все они были избиты в исправительной колонии №1.

По словам Бирюковой, еще одним потерпевшим признан Степан Нуждин.

"В отличие от других Нуждина нет на опубликованных видео. Он был избит в декабре 2017 года вместе с Женей Макаровым, когда их привезли в ИК-8. Нуждин дает показания на сотрудников ИК-8, в том числе на уже арестованных в рамках нашего большого громкого дела. Сейчас уже есть несколько уголовных дел, которые объединены в одно производство", — сказала собеседница.

По ее словам, она и фонд "Общественный вердикт" защищает интересы Макарова, Артура Гукасяна и Нуждина.

"Мы были вчера в колонии и получили от них заявления и опросы", — отметила Бирюкова, добавив, что полных данных по Тарновскому и Николаеву у правозащитников нет.

РИА Новости пока не располагает комментариями этих данных со стороны СК РФ и УФСИН по региону.

Видео с избиением заключенного Евгения Макарова опубликовала в июле "Новая газета". По ее информации, инцидент произошел в июне 2017 года в исправительной колонии №1 в Ярославле. ФСИН позднее подтвердила время и место событий, зафиксированных на видео. Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, все участники сцены установлены. После скандала ФСИН организовала по стране специальные комиссии для проверки всех случаев применения насилия в колониях.

В конце августа "Новая газета" на своем сайте опубликовала новое видео с избиением осужденных, сделанное в исправительной колонии №1. По данным издания, события на записи относятся к декабрю 2016 года. Возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий с применением физического насилия и специальных средств. Это видео также распространил фонд "Общественный вердикт".

Следствием установлено, что 29 ноября 2016 года в ИК-1 УФСИН России по Ярославской области проходили режимные мероприятия, в ходе которых сотрудники УФСИН били осужденных руками, ногами и резиновыми палками. В этом участвовали и сотрудники ИК-8.

Оба дела объединены в одно производство. На данный момент арестованы 14 обвиняемых, один из них находится под домашним арестом.