Суд продлил арест экс-главе МЧС Кузбасса по делу "Зимней вишни"

КЕМЕРОВО, 21 сен — РИА Новости. Центральный районный суд Кемерово в пятницу удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока ареста бывшему руководителю главка МЧС по Кузбассу Александру Мамонтову, обвиняемому в растрате и в халатности по уголовному делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Со стороны обвинения представлено достаточно доказательств… суд не находит оснований для изменения меры пресечения на более мягкую. Ходатайство следствия подлежит удовлетворению. Суд постановил: продлить срок содержания под стражей на три месяца, то есть до 25 декабря", — зачитал решение судья.

По версии следствия, Мамонтов и экс-начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС по городам Кемерово, Березовский и Кемеровскому району Григорий Терентьев не запланировали и не провели в 2017-2018 годах проверку соблюдения требований пожарной безопасности при эксплуатации ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня", где 25 марта произошел крупный пожар, унесший жизни 60 человек. Мамонтову также вменяется растрата более 1,8 миллиона рублей бюджетных средств.

Ранее оба по решению суда были арестованы до 25 сентября. В пятницу суд продлил Терентьеву срок содержания под стражей на два месяца — до 25 ноября.

Сторона защиты настаивала на неэффективности следствия. В частности, адвокат Ирина Новикова поставила под сомнение довод СК о необходимости продления ареста из-за незаконченных следственных действий. "Возникает вопрос, какие следственные действия были проведены с июля по сентябрь?, — отметила она.

"На сегодняшний день и данный довод является голословным. Предварительные следственные действия уже проведены… При продлении меры пресечения нельзя допускать добуквенное повторение ходатайства, которое было рассмотрено судом в июле этого года", — отметила она.

По ее словам, "следствие позволяет себе доказательства по делу выставлять, как свершившийся факт". "Мы постоянно сбиваемся с той темы, которой посвящено заседание: законно ли дальнейшее содержание под стражей. Не является ли это началом отбывания наказания?", — добавила адвокат.

"Сегодня ровно четыре месяца, как я нахожусь под арестом. За это время меня допросили три раза, хотя я сам просил, но следствию это не выгодно, они довольствуются майскими допросами (когда был задержан). В отношении меня ничего не происходит: следствие перекладывает ходатайства (по которым ранее ему уже продлевали срок ареста), следственные действия со мной до сих пор не проведены. Если есть вина, я за неё отвечу, но если нет — я не должен здесь находиться", — заявил Мамонтов.

В настоящее время фигурантами уголовного дела по факту ЧП являются 12 человек, включая собственников и управляющих зданием, охранника, а также ответственных за ввод ТЦ в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия. Все они задержаны и арестованы.