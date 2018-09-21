Суд продлил арест обвиняемого по делу "Зимней вишни" экс-сотрудника МЧС

КЕМЕРОВО, 21 сен — РИА Новости. Центральный районный суд Кемерово удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока ареста в отношении обвиняемого по уголовному делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" бывшего начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС по городам Кемерово, Березовский и Кемеровскому району Григория Терентьева, сообщил РИА Новости представитель суда.

"Ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей в отношении обвиняемого Терентьева удовлетворено", — сказал собеседник агентства, уточнив, что он пробудет под арестом до 25 ноября.

Григорий Терентьев и бывший начальник Главного управления МЧС по Кузбассу Александр Мамонтов подозреваются в халатности, а Мамонтов — ещё и в растрате. По версии следствия, Мамонтов и Терентьев не запланировали и не провели в 2017-2018 годах проверку соблюдения требований пожарной безопасности при эксплуатации "Кемеровским кондитерским комбинатом" здания торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня", где 25 марта произошел крупный пожар, унесший 60 жизней.

В настоящее время фигурантами уголовного дела по факту ЧП в торговом центре "Зимняя вишня" стали 12 человек. Среди них — собственники и управляющие зданием, охранник, а также ответственные за ввод ТЦ в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия. Все они задержаны и арестованы.