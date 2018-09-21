В Севастополе девочка умерла после падения с качелей

СЕВАСТОПОЛЬ, 21 сен — РИА Новости. Следователи в Севастополе проводят проверку по факту смерти девочки, погибшей от удара качелей на детской площадке, сообщила пресс-служба СУСК по городу.

Инцидент произошел 9 сентября во дворе многоквартирного дома, когда девочка упала с качелей, получив травму головного мозга, сообщили следователи. Спустя девять дней девочка скончалась в одной из городских больниц.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по городу Севастополю проводится доследственная проверка по факту смерти девочки 2009 года рождения", — сообщили в пресс-службе.

Сейчас проводится комплекс проверочных мероприятий, по результатам которых будет принято процессуальное решение, добавили в ведомстве.