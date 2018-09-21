Следствие попросило продлить арест экс-главе МЧС Кузбасса

КЕМЕРОВО, 21 сен — РИА Новости. Следствие просит продлить на три месяца срок содержания под стражей бывшему руководителю главка МЧС по Кемеровской области Александру Мамонтову, обвиняемому в растрате и в халатности по уголовному делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", передаёт корреспондент РИА Новости из зала Центрального районного суда Кемерово.
В пятницу в Центральном районном суде Кемерово рассматриваются ходатайства СК о продлении меры пресечения фигурантам дела.
"Следствие ходатайствует продлить срок содержания (Мамонтова под стражей) на три месяца… то есть до 25 декабря", — сказал представитель следствия, уточнив, что по делу запланирован ещё большой объём следственных действий. "Необходимо продолжить допрос свидетелей, в том числе находящихся в других регионах России, изучить большое количество информации… Мамонтов может скрыться от следствия и суда", — отметил он.
Прокурор также счёл ходатайство следствия обоснованным. Эту позицию поддержали присутствующие в зале потерпевшая и представитель ещё двух семей потерпевших.
Защита Мамонтова отметила, что материалы по ходатайству не содержат достаточно данных и конкретных оснований для дальнейшего продления сроков ареста. "Ссылка на общественный резонанс и широкий круг связей Мамонтова не являются основанием для содержания под стражей. Приведённые основания не подтверждены и являются только домыслами следствия", — добавила одна из адвокатов.
Заседание суда продолжается.
По версии следствия, Мамонтов и экс-начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС по городам Кемерово, Березовский и Кемеровскому району Григорий Терентьев не запланировали и не провели в 2017-2018 годах проверку соблюдения требований пожарной безопасности при эксплуатации ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня", где 25 марта произошел крупный пожар, унесший жизни 60 человек. Мамонтову также вменяется растрата более 1,8 миллиона рублей бюджетных средств.
Всего в рамках уголовного дела о пожаре в "Зимней вишне" задержаны и арестованы 12 человек, включая собственников и управляющих зданием, охранника, а также ответственных за ввод ТЦ в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия.