Следствие попросило продлить арест экс-главе МЧС Кузбасса

Начальник Главного управления МЧС России по Кемеровской области Александр Мамонтов, задержанный по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» и обвиненный в халатности и растрате. Архивное фото

Начальник Главного управления МЧС России по Кемеровской области Александр Мамонтов, задержанный по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» и обвиненный в халатности и растрате. Архивное фото

КЕМЕРОВО, 21 сен — РИА Новости. Следствие просит продлить на три месяца срок содержания под стражей бывшему руководителю главка МЧС по Кемеровской области Александру Мамонтову, обвиняемому в растрате и в халатности по уголовному делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", передаёт корреспондент РИА Новости из зала Центрального районного суда Кемерово.

В пятницу в Центральном районном суде Кемерово рассматриваются ходатайства СК о продлении меры пресечения фигурантам дела.

"Следствие ходатайствует продлить срок содержания (Мамонтова под стражей) на три месяца… то есть до 25 декабря", — сказал представитель следствия, уточнив, что по делу запланирован ещё большой объём следственных действий. "Необходимо продолжить допрос свидетелей, в том числе находящихся в других регионах России, изучить большое количество информации… Мамонтов может скрыться от следствия и суда", — отметил он.

Прокурор также счёл ходатайство следствия обоснованным. Эту позицию поддержали присутствующие в зале потерпевшая и представитель ещё двух семей потерпевших.

Защита Мамонтова отметила, что материалы по ходатайству не содержат достаточно данных и конкретных оснований для дальнейшего продления сроков ареста. "Ссылка на общественный резонанс и широкий круг связей Мамонтова не являются основанием для содержания под стражей. Приведённые основания не подтверждены и являются только домыслами следствия", — добавила одна из адвокатов.

Второй адвокат Ирина Новикова отметила, что российский и заграничный паспорта Мамонтова изъяты, обстоятельства его жизни изменились, в частности, он больше не работает, не имеет средств, чтобы покинуть пределы страны, у него на иждивении двое детей, а также он оказывает всяческое содействие следствию. "Нет достоверных сведений и доказательств, обосновывающих продление меры пресечения в виде заключения под стражу… Поэтому защита просит суд принять решение об избрании иной меры пресечения, не связанной с лишением свободы", — подытожила адвокат Новикова.

Заседание суда продолжается.

По версии следствия, Мамонтов и экс-начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС по городам Кемерово, Березовский и Кемеровскому району Григорий Терентьев не запланировали и не провели в 2017-2018 годах проверку соблюдения требований пожарной безопасности при эксплуатации ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня", где 25 марта произошел крупный пожар, унесший жизни 60 человек. Мамонтову также вменяется растрата более 1,8 миллиона рублей бюджетных средств.

Ранее оба по решению суда были арестованы до 25 сентября. В пятницу суд рассмотрит аналогичное ходатайство следствия о продлении ареста Терентьеву.

Всего в рамках уголовного дела о пожаре в "Зимней вишне" задержаны и арестованы 12 человек, включая собственников и управляющих зданием, охранника, а также ответственных за ввод ТЦ в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия.