В Приангарье частично восстановили движение поездов

КРАСНОЯРСК, 21 сен — РИА Новости. Специалисты восстановили движение поездов по одному пути на участке Слюдянка – Ангасолка, которое было нарушено из-за схода с рельсов 13-ти вагонов грузового поезда, сообщает пресс-служба ВСЖД.

Вагоны сошли с рельсов 21 сентября на участке Слюдянка-Ангасолка Восточно-Сибирской железной дороги. Пострадавших нет. Угрозы ухудшения экологической ситуации нет. Восточно-Сибирским следственным управлением на транспорте СК РФ проводится доследственная проверка.

"В 14.00 местного времени (09.00 мск) восстановлено движение поездов по одному пути на участке Слюдянка – Ангасолка ВСЖД, прерванное ранее в связи с происшествием. По уточненной информации с рельсов сошли 13 вагонов грузового поезда", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы ВСЖД, на месте происшествия работают два восстановительных поезда со станций Слюдянка и Иркутск-Сортировочный. На ВСЖД создана оперативная комиссия по расследованию причин происшествия. Работы по восстановлению движения по второму пути продолжаются.