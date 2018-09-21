В Челябинской области еще один рабочий погиб при обрушении на шахте

ЧЕЛЯБИНСК, 21 сен – РИА Новости. Еще один рабочий погиб на шахте "Центральная" в Челябинской области, где в среду обрушение породы привело к гибели шахтера, сообщило в пятницу следственное управление СК РФ по региону.
"В пятницу в шахте "Центральная" "Южуралзолото ГК" (город Пласт) обнаружено тело 30-летнего горнорабочего. По данному факту следственными органами СКР по Челябинской области проводится доследственная проверка", — говорится в сообщении.
По предварительной информации, рабочий получил смертельные травмы в результате поражения электрическим током, уточняется в сообщении.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавляется в сообщении.