В Челябинской области еще один рабочий погиб при обрушении на шахте

ЧЕЛЯБИНСК, 21 сен – РИА Новости. Еще один рабочий погиб на шахте "Центральная" в Челябинской области, где в среду обрушение породы привело к гибели шахтера, сообщило в пятницу следственное управление СК РФ по региону.

По данным пресс-центра ГУМЧС России по области, в среду поступило сообщение об обрушении породы на золотодобывающей шахте ОАО "Южуралзолото ГК" в Пластовском районе. Обрушение произошло на глубине более 800 метров, в шахте находились два человека. Один не пострадал, второй был эвакуирован на поверхность с травмами, он скончался в машине скорой помощи. Следствием было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при проведении горных, строительных и иных работ).

"В пятницу в шахте "Центральная" "Южуралзолото ГК" (город Пласт) обнаружено тело 30-летнего горнорабочего. По данному факту следственными органами СКР по Челябинской области проводится доследственная проверка", — говорится в сообщении.

По предварительной информации, рабочий получил смертельные травмы в результате поражения электрическим током, уточняется в сообщении.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавляется в сообщении.