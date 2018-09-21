В Иркутской области два восстановительных поезда работают на месте ЧП

ИРКУТСК, 21 сен – РИА Новости. Два восстановительных поезда работают на месте схода вагонов в Иркутской области, сообщает пресс-служба ВСЖД.

Ранее сообщалось, что 21 сентября на участке Слюдянка-Ангасолка Восточно-Сибирской железной дороги с рельсов сошли вагоны. Пострадавших нет. Угрозы ухудшения экологической ситуации нет. Восточно-Сибирским следственным управлением на транспорте СК РФ проводится доследственная проверка.

По уточненным данным, из-за схода 10 вагонов с углем движение поездов на участке Слюдянка-Ангасолка временно остановлено.

"На месте происшествия работают два восстановительных поезда со станций Слюдянка и Иркутск-Сортировочный", — говорится в сообщении.

На ВСЖД создана оперативная комиссия по расследованию причин происшествия.