В Иркутской области начата доследственная проверка по факту схода вагонов

ИРКУТСК, 21 сен — РИА Новости. По факту схода грузовых вагонов в Иркутской области начата доследственная проверка, на месте работают следователи, сообщил РИА Новости представитель Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

Ранее сообщалось, что на участке Слюдянка — Ангасолка Восточно-Сибирской железной дороги с рельсов сошли 12 вагонов грузового поезда. Пострадавших нет. Экологической угрозы нет.

"По факту схода вагонов проводится доследственная проверка. На месте работают следователи", — сообщил собеседник агентства.

По данным пресс-службы ВСЖД, на Восточно-Сибирской железной дороге в связи с происшествием задерживаются три поезда: Москва — Владивосток №2, Иркутск — Улан-Батор №306, Новокузнецк — Владивосток №208. Задержка составляют от 90 до 110 минут.