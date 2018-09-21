В Иркутской области сошли с рельсов 12 грузовых вагонов

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. В Иркутской области сошли с рельсов двенадцать вагонов грузового поезда, сообщается на сайте РЖД.

Инцидент произошел в пятницу в 9.43 местного времени (4.43 мск) на участке Слюдянка – Ангасолка Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД).

Отмечается, что угрозы экологической ситуации нет. На ВСЖД создана оперативная комиссия по расследованию причин происшествия.

По данным пресс-службы дороги, задерживаются три поезда: Москва — Владивосток №2, Иркутск — Улан-Батор №306, Новокузнецк — Владивосток №208. Задержка составляют от 90 до 110 минут.

По данным регионального главка МЧС, с рельсов сошло десять вагонов, состав направлялся в сторону Иркутска, погибших и пострадавших нет.

На место происшествия выехали два восстановительных поезда со станций Слюдянка и Иркутск-Сортировочный. Кроме того, на место направлены оперативные группы местного пожарно-спасательного гарнизона и областного управления МЧС.

По факту схода грузовых вагонов в Иркутской области начата доследственная проверка, на месте работают следователи, сообщил РИА Новости представитель Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета.