В Иркутской области сошли с рельсов 12 грузовых вагонов

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. В Иркутской области сошли с рельсов двенадцать вагонов грузового поезда, сообщается на сайте РЖД.
Отмечается, что угрозы экологической ситуации нет. На ВСЖД создана оперативная комиссия по расследованию причин происшествия.
По данным пресс-службы дороги, задерживаются три поезда: Москва — Владивосток №2, Иркутск — Улан-Батор №306, Новокузнецк — Владивосток №208. Задержка составляют от 90 до 110 минут.
По данным регионального главка МЧС, с рельсов сошло десять вагонов, состав направлялся в сторону Иркутска, погибших и пострадавших нет.
На место происшествия выехали два восстановительных поезда со станций Слюдянка и Иркутск-Сортировочный. Кроме того, на место направлены оперативные группы местного пожарно-спасательного гарнизона и областного управления МЧС.
По факту схода грузовых вагонов в Иркутской области начата доследственная проверка, на месте работают следователи, сообщил РИА Новости представитель Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета.