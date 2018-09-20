В Петрозаводске задержали подозреваемого в убийстве двух девушек

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Следователи задержали подозреваемого в убийстве двух девушек в Петрозаводске, им оказался 28-летний мужчина, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
По версии следствия, вечером в среду 28-летний подозреваемый напал на 20-летнюю девушку у общежития, а на следующей день напал на 27-летнюю девушку у стадиона "Юность". В обоих случаях мужчина использовал нож. От полученных телесных повреждений потерпевшие скончались.
Были заведены уголовные дела по статье "Убийство".
"В ходе комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных следователями СК и сотрудниками уголовного розыска МВД по республике Карелия, подозреваемый задержан", — говорится в сообщении.