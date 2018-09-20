МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Басманный суд Москвы на два месяца арестовал племянника экс-владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова — Заура Марданова, которого обвиняют в похищении певца Авраама Руссо, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, избрать Марданову меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 17 ноября", — огласила решение судья Елена Ленская.

Мужчину обвиняют в похищении человека, совершенном группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, либо с угрозой применения такого насилия (часть 2 статьи 126 УК РФ).

Следователь в суде заявил, что причастность Марданова к преступлению обоснована совокупностью собранных доказательств, показаниями свидетелей и данными экспертиз.

Являющийся гражданином РФ уроженец Баку Марданов вину не признал. "Я преступления не совершал, возражаю. Прошло 14 лет, человек очнулся. А что было?" — сказал он.

Позже адвокаты отметили, что считают ходатайство незаконным и необоснованным, в том числе и ссылаясь на то, что уголовное дело было возбуждено спустя столько лет. По их словам, органы следствия в качестве доказательств предъявили лишь протоколы допросов обвиняемого и потерпевшего, в которых нет сведений об участии Марданова в похищении.

Адвокат Алексей Смирнов заявил, что у следствия есть мотив – оказать давление на скрывающегося за границей Тельмана Исмаилова. Защитники заключили, что обвиняемый ранее не был судим, имеет ряд серьезных заболеваний, в связи с чем попросили суд избрать ему меру пресечения, не связанную с заключением под стражу.

Накануне вечером суд на два месяца арестовал подозреваемого в тех же деяниях водителя Тельмана Исмаилова – Владимира Гусакова.

Восемнадцатого сентября Басманный суд продлил мужчине арест на 72 часа по просьбе прокурора, посчитавшего, что для избрания меры пресечения на два месяца следствию необходимо представить дополнительные доказательства, обосновывающие необходимость ареста Марданова.

Ранее СМИ сообщали, что 17 сентября в Москве был задержан бывший гендиректор ресторана "Прага" Заур Марданов, который подозревается в избиении и похищении в 2004 году известного в то время певца Авраама Руссо. Заказчиком преступления следователи считают бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова и называют его руководителем преступной группы, он также является фигурантом уголовного дела.

Тельман Исмаилов и его брат Вагиф находятся в международном розыске. В России им было предъявлено обвинение в убийстве и незаконном обороте оружия, суд арестовал их заочно. Следствие считает Тельмана Исмаилова организатором убийств двух предпринимателей — Владимира Савкина и Юрия Брылева, план преступления он разработал совместно со своими братьями Рафиком и Вагифом Исмаиловыми. Исполнитель преступления Мехман Керимов осужден на 13 лет колонии строгого режима.

Певец Авраам Руссо является четырехкратным обладателем премии "Золотой граммофон". Считается, что именно Исмаилов пригласил певца в Москву, где его заметил продюсер Иосиф Пригожин.