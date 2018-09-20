Осужденный за мак пенсионер не мог извести его с огорода, заявил адвокат

ПЕРМЬ, 20 сен — РИА Новости. Ветеран труда из Перми, признанный виновным в выращивании опийного мака на земельном участке, физически не может извести наркосодержащее растение с огорода, заявил РИА Новости адвокат осужденного Егор Михайлов.

Правоохранители изъяли с личного участка 64-летнего ветерана труда из Перми 467 кустов полноценно выросшего мака, или около 4 килограммов растений. В отношении пенсионера возбудили уголовное дело по статье "Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические вещества, в особо крупном размере".

В четверг Пермский районный суд приговорил мужчину к году лишения свободы условно. Гособвинение настаивало на том, что данный вид опийного мака не может самостоятельно расти в уральской климатической зоне, а значит, за ним ухаживали. Но, по словам адвоката, мак на огороде рос сам по себе, никто его не выращивал — растение выросло на грядках с овощами и ягодами.

"Мой подзащитный честно признался, что полностью избавиться от мака ему не позволяло здоровье. Он постоянно выдергивал растение, но у него были и другие заботы", — пояснил Михайлов.

Он обратил внимание на то, что несмотря на полное изъятие выросшего мака, всходы растения до сих пор появляются на участке. Пенсионер регулярно удаляет их с грядок, но "мак вырастает заново".

Сам ветеран труда объяснил в суде появление запрещенного растения на грядках тем, что завез на участок новый грунт.