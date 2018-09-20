Главный фигурант дела о крушении "Булгарии" вышла на свободу

КАЗАНЬ, 20 сен — РИА Новости. Приговоренная к 9,5 годам колонии гендиректор компании "Аргоречтур", субарендатора затонувшего в Татарстане теплохода "Булгария", Светлана Инякина отбыла семь лет и вышла на свободу, сообщил РИА Новости представитель управления ФСИН по Чувашии, где она отбывала срок.

Двухпалубный дизельэлектроход "Булгария", построенный в 1955 году в Чехословакии, затонул 10 июля 2011 года во время грозы в Куйбышевском водохранилище в Татарстане в трех километрах от берега. На судне находился 201 человек. Это была крупнейшая катастрофа речного транспорта в современной истории России: погибли 122 человека, в том числе дети.

Московский районный суд Казани 7 июля 2014 года вынес приговор пяти фигурантам дела. Верховный суд Татарстана в апреле 2015 года в результате рассмотрения апелляции окончательно назначил: Инякиной – 9,5 лет лишения свободы в колонии общего режима, старпому "Булгарии" Рамилю Хаметову – 6,5 лет, начальнику казанского линейного отдела волжского управления Госморречнадзора Иреку Тимергазееву – шесть лет, бывшему главному госинспектору этого же отдела Владиславу Семенову – пять лет, старшему эксперту камского филиала Росречрегистра Якову Ивашову – 5,5 лет.

В 2015 году срок Инякиной был сокращен по амнистии в честь 70-летия Победы – на треть неотбытой части наказания.

"Освобождена из-под стражи в связи с пересмотром приговора в соответствии с федеральным законом №186 от 3 июля 2018 года", — сказал собеседник агентства.

Эти поправки в Уголовный кодекс предполагают, что каждый день содержания под стражей до вступления приговора в силу засчитывается за полтора дня в колонии. Инякина была взята под стражу сразу после кораблекрушения – в июле 2011 года.

Таким образом, в СИЗО и колонии главный фигурант дела "Булгарии" провела семь лет.