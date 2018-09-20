В Карачаево-Черкесии призвали молодежь КБР не идти на поводу у провокаторов

НАЛЬЧИК, 20 сен – РИА Новости. Первый заместитель министра по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати Карачаево-Черкесии Ислам Хубиев призвал молодежь соседней Кабардино-Балкарии, где произошел конфликт на национальной почве, не идти на поводу у манипуляторов и не поддаваться на провокации.

В среду СУСК РФ по КБР сообщило, что по факту беспорядков в селении Кенделен в Эльбрусском районе проводится доследственная проверка. Отмечалось, что 18 сентября участники конного похода в честь 310-летия Канжальской битвы (считается, что в этой битве черкесы нанесли поражение войскам крымского хана Каплан-Гирея) были остановлены на пути в Кенделен. К месту событий с целью не допустить столкновения сторон прибыли сотрудники республиканского МВД и Федеральной службы войск национальной гвардии.

Как отмечали в ведомстве, неустановленные лица, отказавшись выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов, применили физическое насилие в отношении представителей власти, а также пытались спровоцировать столкновение сторон, "в том числе размещая в социальных сетях недостоверную информацию о происходящем, а также призывая к возбуждению ненависти и вражды по признаку национальности".

В четверг глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов заявил РИА Новости, что напряжение вокруг конфликта на национальной почве в Кабардино-Балкарии накручивается в социальных сетях пользователями интернета, которые находятся за пределами России.

"Хочу обратиться к молодежи кабардинцев и балкарцев. Вы два братских народа, которые живут в цветущей Кабардино-Балкарии, вам нужно быть вместе. Не идите на поводу этих закулисных, нечистоплотных кукловодов. Нет ни одного вопроса, который нельзя разрешить через понимание и диалог", — заявил Хубиев в своем видеообращении, опубликованном в его аккаунте в соцсети Instagram.

По мнению замминистра, организаторы этой "нечистоплотной, гнусной" акции стремятся стравить два братских народа. Хубиев призвал молодежь Кабардино-Балкарии обратить внимание на опыт Карачаево-Черкессии, где в конце 1990-х годов разыгрывался похожий сценарий. "Только лишь благодаря мудрости народов нашей республики мы сумели сохранить мир и стабильность. Поэтому не поддавайтесь провокациям и не слушайте лозунги закулисных кукловодов. У вас общее будущее, вам жить и развивать братскую Кабардино-Балкарскую Республику", — резюмировал он.

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