В Забайкалье экс-руководителя оборонного предприятия осудили на 18 лет

КРАСНОЯРСК, 20 сен — РИА Новости. Бывшего директора забайкальского 88-го центрального авторемонтного завода Минобороны России Андрея Яковлева осудили на 18 лет колонии строго режима, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По данным ведомства, Яковлев с 2006 по 2015 годы руководил преступным сообществом. В нем состояли его заместители Виталий Лоскутников и Павел Морозов, а также другие сотрудники завода на ключевых должностях.

"Участники преступного сообщества через подставных лиц незаконно образовали пять юридических лиц и 12 индивидуальных предпринимателей. Используя их, члены преступного сообщества заключали с предприятием и обществами, возглавляемыми Яковлевым, мнимые сделки, по которым за период с февраля 2006 года по июнь 2015 года было перечислено и похищено в общей сложности свыше 77 миллионов рублей, из них 63 миллиона рублей участники преступного сообщества в последующем легализовали", — говорится в сообщении.

Кроме того, добавляет СК, фигуранты незаконно реализовывали продукцию завода — автомобили "Гуран". Общий ущерб от действий преступников превысил 130 миллионов рублей, уточняет следствие.

Яковлева, Морозова и Лоскутникова признали виновными в присвоении и растрате организованной группой и в особо крупном размере, злоупотреблении полномочиями с тяжкими последствиями, создании преступного сообщества и участии в нем. Кроме того, Яковлева признали виновным в незаконном образовании юридического лица, легализации денег, полученных в результате преступления.

Читинский гарнизонный военный суд назначил Яковлеву 18 лет колонии строгого режима, штраф 4,3 миллиона рублей, лишил его звания подполковника запаса и права занимать определенные должности на госслужбе. С него также будет взыскано 183 миллиона рублей.

Морозова приговорили к семи годам условно и штрафу в 700 тысяч рублей, Лоскутникова — к пяти годам условно и штрафу в полмиллиона. Обоим также запрещено занимать определенные должности на госслужбе.

Ранее были вынесены обвинительные приговоры другим членам преступного сообщества. В отношении одного фигуранта уголовное преследование прекращено в связи с его смертью, в отношении еще двух — в связи с раскаянием и добровольным прекращением участия в преступном сообществе до возбуждения дела.