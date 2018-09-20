В Казани из банка "Открытие" украли около 230 миллионов рублей

КАЗАНЬ, 20 сен — РИА Новости. Полицейские выясняют обстоятельства кражи из казанского филиала банка "Открытие" 230 миллионов рублей, сообщил журналистам представитель МВД по Татарстану.

"По факту хищения денег в филиале банка "Открытие" возбуждено уголовное дело по статье "кража". Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия", — сказал собеседник.

Крупная недостача была выявлена в денежном хранилище одного из офисов банка в Казани в ходе плановой проверки, уточнили РИА Новости в пресс-службе "Открытия". Было проведено внутреннее расследование, а в правоохранительные органы было направлено соответствующее заявление.

"В настоящее время проводятся следственные мероприятия. Интересы клиентов банка эта ситуация ни коим образом не затронула", — сказал представитель банка, отказавшись от подробностей в интересах следствия.

Неделей ранее стало известно о крупной краже из хранилища в банке ВТБ в Москве. Тогда индивидуальный предприниматель сообщил в полицию о краже из его ячейки в отделении ВТБ в центре Москвы свыше 100 тысяч евро.