Адвокат назвал приговор пенсионеру из Перми за мак в огороде неправомерным

МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Приговор ветерану труда, у которого в саду вырос мак, абсолютно неправомерный, это очень красивые цветы, семена которых используют в кулинарии, сообщил РИА Новости адвокат Дмитрий Аграновский.

Пермский районный суд приговорил 64-летнего ветерана труда к году лишения свободы условно за разросшийся на его огороде мак. Суд признал его виновным по статье 231 УК РФ ("Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства"). Сам ветеран в интервью местным СМИ объяснил появление запрещенного растения на грядках тем, что весной он завез на участок новый грунт.

"Чтобы признать человека виновным по такой статье, необходимо доказать прямой умысел, то есть доказать, что он специально сажал растения, содержащие наркотические вещества, чтобы потом добыть из них эти наркотические вещества. Я уверен, что умысел не доказан и состава преступления нет", — сказал Аграновский.

Он предположил, что уголовное дело против пенсионера появилось по разнарядке. "Бывают, например, кампании против педофилов, когда все ищут педофилов, или против экстремистов, когда ищут экстремистов (или придумывают их). Есть разнарядка по маку – вот и пошли по огородам, смотреть, у кого растет на клумбе", — отметил адвокат.

Он добавил, что мак вообще растет много где, а в деревнях его целые поля. "Это очень красивый цветок, к тому же с ним можно печь пироги", — заявил адвокат. По его мнению, если полиция нашла какие-то нарушения, ей стоило проверить продавца грунта, в котором оказались семена, а не заниматься добросовестным покупателем, который не виноват, что покупка оказалась с сюрпризом.