В Петрозаводске нашли вторую убитую девушку за сутки

ПЕТРОЗАВОДСК, 20 сен — РИА Новости. Тело зарезанной девушки нашли в центре Петрозаводска, подтвердили РИА Новости в Минздраве Карелии.

В четверг днем прохожие обнаружили тело девушки недалеко от стадиона "Юность" в центре Петрозаводска. В соцсетях появилось видео , как тело женщины осматривают медики и полиция.

"Девушка скончалась до приезда скорой помощи от ножевых ранений", — сказали РИА Новости в региональном Минздраве.

Следственный комитет и МВД Карелии не комментируют убийство.

В среду около общежития Петрозаводского базового медицинского колледжа, в получасе ходьбы от стадиона "Юность", нашли тело 20-летней девушки с ножевыми ранениями, было возбуждено уголовное дело об убийстве. В СК и МВД пока не раскрывают обстоятельства убийства. В колледже и общежитии также отказываются комментировать преступление.