Конфликт в КБР провоцируют через соцсети из-за рубежа, заявили в ФАДН

МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Напряжение вокруг конфликта на национальной почве в Кабардино-Балкарии накручивается в социальных сетях пользователями интернета, которые находятся за пределами Российской Федерации, заявил РИА Новости глава Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов.

В среду СУСК РФ по КБР сообщило, что по факту беспорядков в селении Кенделен в Эльбрусском районе проводится доследственная проверка. Отмечалось, что 18 сентября участники конного похода в честь 310-летия Канжальской битвы (считается, что в этой битве черкесы нанесли поражение войскам крымского хана Каплан-Гирея) были остановлены на пути в Кенделен. К месту событий с целью не допустить столкновения сторон прибыли сотрудники республиканского МВД и Федеральной службы войск национальной гвардии.

Как отмечали в ведомстве, неустановленные лица, отказавшись выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов, применили физическое насилие в отношении представителей власти, а также пытались спровоцировать столкновение сторон, "в том числе размещая в социальных сетях недостоверную информацию о происходящем, а также призывая к возбуждению ненависти и вражды по признаку национальности".

Позже газета "Коммерсант" сообщила о проведении несанкционированного митинга в Нальчике из-за событий в Кенделене. По информации издания, днем на площадь Согласия в столице региона стянулась молодежь с адыгскими флагами, требуя, чтобы конники обязательно прошли через балкарское село Кенделен. По сведениям газеты, между участниками акции и сотрудниками полиции начались стычки.

"В Нальчике беспорядков, как это представляют некоторые СМИ, не было. Сейчас к этим событиям в самой республике подключены и мы, и региональные власти, и старейшины. Поэтому уверен, что все вопросы будут урегулированы. Очень печально, что эта история вообще стала возможной, ведь кабардинцам и балкарцам делить нечего, эти народы сотни лет живут рядом", — отметил Баринов.

Он выразил уверенность, что здравый смысл всех сторон возобладает.

"У нас есть убеждение, основанное на фактах, что катализатор всей этой истории находится за пределами России. И всё происходит по похожему сценарию: провокаторы, работающие в информационном поле, находятся не в эпицентре событий в Кабардино-Балкарии, и даже не в других регионах нашей страны, а далеко за ее пределами. И сейчас и ту, и другую сторону пытаются провоцировать, используя социальные сети", — уверен глава ФАДН.