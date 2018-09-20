В Москве неизвестные с топорами ограбили иностранцев, сообщил источник

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Четверо неизвестных в медицинских масках и с топорами напали на такси на юго-востоке Москвы и забрали почти 4,5 миллиона рублей у пассажиров — граждан Китая, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Полиция установила, что четверо неизвестных в медицинских масках подошли к автомобилю такси и топорами разбили стекла машины. После этого они похитили у пассажиров сумку, в которой находились 60 тысяч долларов и 400 тысяч рублей", — пояснил источник.

Он добавил, что сумка принадлежала трем гражданам Китая. Для розыска автомобиля с неизвестными был объявлен план "Перехват". Примерно через полчаса машину злоумышленников обнаружили брошенной у жилого дома.

Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой, совершенный в особо крупном размере".