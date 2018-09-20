Во Всеволожске повесившего цепь на горку мужчину обвинили в гибели ребенка

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Мужчина, установивший в нижней части детской горки в Ленинградской области металлическую цепь, из-за которой погиб восьмилетний мальчик, пойдет под суд, сообщается на сайте СУСК по региону.

"В период времени с 19 по 22 февраля 2017 года, находясь на одной из улиц города Всеволожск, обвиняемый установил в нижней части полотна деревянной горки, предназначенного для спуска, металлическую цепь", — говорится в сообщении.

Кроме того, мужчина не предусмотрел, что при плохом освещении цепь может быть не видна как детям, так и взрослым, а также не установил защитное ограждение, ограничивающее доступ к горке и не повесил предупреждающих вывесок.

"В результате действий обвиняемого поздним вечером 22 февраля 2017 года 8-летний мальчик поднялся на указанную горку и при скатывании на ледянке столкнулся ногами с преградой в виде установленной цепи, отчего ударился головой, получив тяжелейшую травму, от которой впоследствии скончался в больнице", — добавляется в сообщении.

Отмечается, что 60-летний мужчина обвиняется в совершении преступления по статье УК РФ "причинение смерти по неосторожности".

"В настоящее время по делу собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.