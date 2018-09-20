В Перми осудили ветерана труда за разросшийся на огороде мак

ПЕРМЬ, 20 сен — РИА Новости. Пермский районный суд приговорил 64-летнего ветерана труда к году лишения свободы условно за разросшийся на его огороде мак, сообщили РИА Новости в канцелярии суда.

В четверг Пермский районный суд вынес решение по уголовному делу, возбужденному в отношении 64-летнего ветерана труда, на садовом участке которого был обнаружен мак. Дело против пенсионера было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей 231 УК РФ ("Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства"), рассказали в канцелярии.

Сам ветеран в интервью местным СМИ объяснил появление запрещенного растения на грядках тем, что весной он завез на участок новый грунт. Однако суд не принял во внимание пояснение обвиняемого.

"Назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком на один год", — рассказали агентству в суде.

В качестве смягчения наказания суд учел то, что на иждивении у ветерана находится жена-инвалид. Кроме того, ранее подсудимый никогда не привлекался к уголовной ответственности.

В суде отметили, что на обжалование приговора у осужденного пенсионера есть 10 дней.