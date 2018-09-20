В Перми осудили ветерана труда за разросшийся на огороде мак

ПЕРМЬ, 20 сен — РИА Новости. Пермский районный суд приговорил 64-летнего ветерана труда к году лишения свободы условно за разросшийся на его огороде мак, сообщили РИА Новости в канцелярии суда.
Сам ветеран в интервью местным СМИ объяснил появление запрещенного растения на грядках тем, что весной он завез на участок новый грунт. Однако суд не принял во внимание пояснение обвиняемого.
"Назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком на один год", — рассказали агентству в суде.
В качестве смягчения наказания суд учел то, что на иждивении у ветерана находится жена-инвалид. Кроме того, ранее подсудимый никогда не привлекался к уголовной ответственности.
В суде отметили, что на обжалование приговора у осужденного пенсионера есть 10 дней.