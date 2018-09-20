Россия и Белоруссия решают вопрос об экстрадиции живодера, убивавшего котят

МИНСК, 20 сен – РИА Новости. Живодер из Белоруссии задержан на территории России, решается вопрос об экстрадиции обвиняемого в республику, сообщила в четверг пресс-служба Следственного комитета Белоруссии.

"В УСК по Гомельской области поступила информация о задержании на территории Российской Федерации жителя Мозыря, находившегося в межгосударственном розыске по уголовному делу Мозырского РОСК о жестоком обращении с животным. По постановлению Лефортовского районного суда города Москвы в отношении гражданина Республики Беларусь избрана мера пресечения в виде заключения под стражу… В настоящее время решается вопрос об экстрадиции обвиняемого в Республику Беларусь", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Согласно материалам дела, неработающий житель Мозыря 1990 года рождения причинял увечья животным, на данный момент установлено четыре таких факта.

"На основании собранных по делу доказательств, Мозырским РОСК вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого по части 2 статьи 339-1 (жестокое обращение с животным, повлекшее его увечье, совершенное из низменных побуждений, повторно) Уголовного кодекса Республики Беларусь", — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, фигурант уголовного дела ранее привлекался к уголовной ответственности. В частности, по данным СК, в 2007 году судом Мозырского района он был приговорен к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии за поджог православного храма и освобожден в 2012 году. В июне 2012 года он был вновь задержан по подозрению в осквернении двух православных храмов в Мозыре.

В России заключен под стражу обвиняемый в жестоком обращении с животным. Решается вопрос об экстрадицииhttps://t.co/ykIPGCexa3 pic.twitter.com/NCjaaxDnEG — Следственный комитет (@SledcomRB) 20 сентября 2018 г.

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