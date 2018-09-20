В Петрозаводске студентку медколледжа зарезали около общежития

ПЕТРОЗАВОДСК, 20 сен – РИА Новости. Тело студентки медицинского колледжа с ножевыми ранениями найдено около общежития в Петрозаводске, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное управление СК РФ.

В среду, 19 сентября, около общежития Петрозаводского базового медицинского колледжа на улице Московской прохожие обнаружили тело 20-летней девушки с ножевыми ранениями.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

"В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначены судебно-медицинские экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается", — говорится в сообщении.

В ночь на четверг в социальных сетях появились заявления пользователей, что еще в двух микрорайонах обнаружены тела убитых девушек.

"Размещенная информация о совершении ряда подобных преступлений в Петрозаводске не соответствует действительности", — уточнили в следственном комитете.

В СК и МВД пока не раскрывают данные и обстоятельства убийства девушки. В медколледже и общежитии сотрудники также отказываются комментировать преступление.