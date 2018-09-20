В Подмосковье на трассе сгорел пассажирский автобус

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Пассажирский автобус "Очаков-Москва" сгорел на 41-м километре трассы М-2 "Крым" в Московской области, 48 человек было эвакуировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МВД.

"На 41-м километре трассы М-2 водитель автобуса заметил возгорание в транспортном средстве, 47 пассажиров и сам водитель были эвакуированы. В настоящее время перекрыта крайняя правая полоса движения в сторону Москвы", — пояснили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что пострадавших в результате инцидента нет. В Подмосковном управлении МЧС агентству добавили, что автобус уже потушен.