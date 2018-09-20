В Башкирии два человека погибли при взрыве газа в жилом доме

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Два человека погибли, еще двое пострадали при взрыве бытового газа в жилом доме в Башкирии, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики.

Ранее ГУ МЧС по региону сообщал о том, что в 5.00 мск в четверг в жилом одноэтажном доме населенного пункта Улукулево на улице Строительная произошел хлопок бытового газа, есть пострадавшие, произошло обрушение двух квартир.

"В результате взрыва бытового газа в четырехквартирном жилом доме в населенном пункте Улукулево пострадали четыре человека, двое из них погибли", — сказал собеседник агентства.

По его словам, двое пострадавших госпитализированы. Взрывом разрушены две квартиры. Всего в доме были зарегистрированы восемь человек, четверо из них размещены у родственников. Поисково-спасательные работы на месте ЧП завершены. Обстоятельства взрыва выясняются.