В Москве потушили пожар на 100 "квадратах"

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Пожар в Обручевском районе Москвы ликвидирован на площади 100 квадратных метров, сообщили в пресс-службе столичного МЧС.

Согласно информации ведомства, утром в 5.16 поступило сообщение о пожаре на площади около 100 квадратных метров по адресу улица Обручева, дом 7/3.

"Благодаря принятым мерам возгорание в 06.46 локализовано, а в 07.35 ликвидировано… Пострадавших нет", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, на месте работали 14 единиц техники и 56 человек личного состава.