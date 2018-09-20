На Камчатке пять человек пострадали в ДТП с участием маршрутки и грузовика

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 сен – РИА Новости. Пять человек, в том числе двухлетний ребёнок, пострадали в результате столкновения маршрутки и небольшого грузовика на Камчатке, сообщила РИА Новости старший госинспектор Елизовского отделения ГИБДД УМВД России по Камчатскому краю Ольга Зубрицкая.

Она отметила, что дорожно-транспортное происшествие произошло в четверг на 28 километре трассы Петропавловск-Камчатский – Мильково. 34-летний водитель микроавтобуса Mercedes-Benz, следовавшего по маршруту № 104, не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с небольшим грузовиком Toyota Lite Ace под управлением 61-летнего мужчины.

"В результате ДТП пострадали четыре пассажира микроавтобуса: женщина 1978 года рождения и её двухлетняя дочь, мужчина 1963 года рождения и ещё одна женщина 1969 года рождения. Кроме того, пострадал пассажир Toyota Lite Ace 1987 года рождения. Все пострадавшие были осмотрены прибывшими на место аварии медиками, им назначено амбулаторное лечение", — сказала Зубрицкая.

В ГИБДД добавили, что, со слов водителя маршрутки, в момент дорожно-транспортного происшествия в салоне автомобиля находилось 15 пассажиров.