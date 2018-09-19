Агрессивный пассажир "Аэрофлота" требовал пересадить его в бизнес-класс

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Агрессивный пассажир "Аэрофлота", находясь на борту самолета рейса Москва-Владивосток в состоянии опьянения, в агрессивной форме требовал пересадить его в бизнес-класс, сообщает компания.

"На рейсе Аэрофлота SU1702, следовавшем из Москвы во Владивосток, 18 сентября 2018 года произошел инцидент, связанный с деструктивным поведением пассажира…. Пассажир рейса, находясь на борту воздушного судна с явными признаками алкогольного или наркотического опьянения, в агрессивной форме требовал пересадить его в бизнес-класс", — говорится в сообщении.

Пассажир грубо нарушал общественный порядок и правила поведения на воздушном транспорте, отмечает компания. Он отказывался подчиняться законным требованиям экипажа и командира воздушного судна, угрожал физической расправой пассажирам рейса, ударил бортпроводника и сидящего рядом пассажира.

"По данному инциденту мы намерены добиваться возбуждения уголовного дела и максимально жесткого наказания для дебошира с последующим взысканием причиненного вреда пассажирам и работникам авиакомпании. Ему будет также отказано в перевозках на рейсах "Аэрофлота" в установленном порядке", — отметил замгендиректора "Аэрофлота" по правовым и имущественным вопросам Владимир Александров.