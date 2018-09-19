В Ставропольском крае экс-главу следственного отдела осудили за взятку

ПЯТИГОРСК, 19 сен — РИА Новости. Суд в Ессентуках приговорил к 8 годам колонии бывшего начальника следственного отдела по Предгорному району Сергея Белевцова за попытку получить взятку в размере 1,5 миллиона рублей, сообщает Ставропольский краевой суд.

"Судом установлено, что Белевцов разработал преступный план, направленный на получение взятки в размере 1,5 миллиона рублей от подозреваемого за переквалификацию его преступления на менее тяжкое", — говорится в сообщении.

По данным суда, во время получения первой части взятки сотрудники УФСБ по Ставропольскому краю задержали человека, который должен был получить деньги.

"Белевцову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 1,5 миллиона рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на 3 года", — отметили в суде, добавив, что приговор суда не вступил в законную силу.