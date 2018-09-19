В Челябинской области проводят проверку после обрушения на шахте

ЧЕЛЯБИНСК, 19 сен – РИА Новости. Следственные органы проводят проверку по факту обрушения горной породы в шахте "Центральная" в Пластовском районе Челябинской области, где погиб горнорабочий, сообщило следственное управление СКР по региону.

По данным пресс-центра ГУМЧС России по области, в 17.55 (13.55 мск) среды в Центр управления в кризисных ситуациях ГУМЧС России по области поступило сообщение об обрушении породы на золотодобывающей шахте ОАО "Южуралзолото ГК" в Пластовском районе. Обрушение произошло на глубине более 800 метров, в шахте находилось два человека. Один не пострадал, второй был эвакуирован на поверхность с травами, он скончался в машине скорой помощи.

"В среду в шахте "Центральная" ОАО "Южуралзолото Группа Компаний" обнаружено тело горнорабочего. По данному факту следственными органами СКР по Челябинской области проводится доследственная проверка. На месте происшествия работают следователи СК, спасатели и сотрудники контролирующих органов", — говорится в сообщении.

По предварительной информации, рабочий получил смертельные травмы в результате обрушения горной породы, уточняется в сообщении.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавляет следствие.