Межнацсовет КЧР призвал жителей не поддаваться на провокации в интернете

ЧЕРКЕССК, 19 сен — РИА Новости. Межнациональный Совет общественных организаций Карачаево-Черкесии обратился к жителям региона с призывом не реагировать на появившиеся в интернете провокационные призывы принять участие в событиях в Эльбрусском районе КБР, сообщается на сайте Миннаца КЧР со ссылкой на обращение Совета.

"За последние сутки в сети Интернет распространяется провокационная информация с призывами к жителям республики принять участие в событиях на территории Кабардино-Балкарской Республики. Данная информация не соответствует действительности, а ситуация находится под контролем органов власти Кабардино-Балкарской Республики", — говорится в обращении.

Члены Совета призвали жителей региона не принимать во внимание пропаганду националистических идей в интернете, пресекать появление любых провокационных очагов, "уважать обычаи и национальные традиции друг друга, хранить и преумножать традиции отцов и дедов, и прежде всего исторического многовекового сосуществования наших братских народов".

Как ранее сообщил СУСК по региону, следственные органы Кабардино-Балкарии поводят доследственную проверку по факту беспорядков в селении Кенделен в Эльбрусском районе республики.

"Восемнадцатого сентября 2018 года участники конного похода в честь 310-летия Канжальской битвы были остановлены на пути в селение Кенделен. К месту событий с целью не допустить столкновения сторон прибыли сотрудники МВД по КБР и Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Как отмечают в ведомстве, неустановленные лица, отказавшись выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов, применили физическое насилие в отношении представителей власти, а также пытались спровоцировать столкновение сторон, "в том числе, размещая в социальных сетях недостоверную информацию о происходящем, а также призывая к возбуждению ненависти и вражды по признаку национальности".

"В ближайшее время зачинщики будут установлены и решен вопрос о возбуждении уголовного дела", — подчеркивает следствие.

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