Суд продлил арест пяти фигурантам дела о пытках в ярославской колонии

ЯРОСЛАВЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Фрунзенский районный суд Ярославля в среду продлил аресты пяти фигурантам уголовного дела об избиении осужденных в ярославской колонии; таким образом, все 14 обвиняемых по делу остаются под стражей до 20 декабря.

На данный момент в уголовном деле фигурируют 14 обвиняемых – это сотрудники исправительных колоний №1 и №8 Ярославля. В понедельник и вторник суды продлили до 20 декабря содержание под стражей восьми фигурантам и еще одному был продлен домашний арест.

Как сообщила РИА Новости представитель Фрунзенского районного суда, в среду суд рассмотрел вопрос о продлении арестов оставшимся пяти обвиняемым – Максиму Яблокову, Сергею Драчеву, Сергею Ефремову, Игорю Богданову и Дмитрию Соловьеву.

"Аресты продлены до 20 декабря", — сказала собеседница агентства.

Яблоков занимает должность старшего инспектора отдела безопасности ИК-1, Драчев работает там младшим инспектором отдела безопасности, Ефремов — замначальника оперативного отдела колонии, Богданов — заместитель дежурного помощника начальника СИЗО, Соловьев занимает должность младшего инспектора.

Видео с избиением заключенного Евгения Макарова опубликовала в июле "Новая газета". По ее информации, инцидент произошел в июне прошлого года в исправительной колонии №1 в Ярославле. ФСИН позднее подтвердила время и место событий, зафиксированных на видео. Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, все участники сцены установлены. После скандала ФСИН организовала по стране специальные комиссии для проверки всех случаев применения насилия в колониях. По делу задержаны 12 человек, из них 11 заключены под стражу, один помещен под домашний арест. Фигурантам предъявлено обвинение.

В конце августа "Новая газета" на своем сайте опубликовала новое видео с избиением осужденных, сделанное в исправительной колонии №1. По данным издания, события на записи относятся к декабрю 2016 года. Возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий с применением физического насилия и специальных средств. Это видео также распространил фонд "Общественный вердикт".

Установлено, что 29 ноября 2016 года в ИК-1 УФСИН России по Ярославской области проходили режимные мероприятия, в ходе которых сотрудники УФСИН били осужденных руками, ногами и резиновыми палками. По данному делу арестованы двое сотрудников колонии №8 — Сардор Зиябов и Дмитрий Никитенко. Оба дела объединены в одно производство, и Макаров является одним из потерпевших. В судах по арестам обвиняемых звучала фамилия второго потерпевшего — Николаев. Позже адвокат фонда "Общественный вердикт" Ирина Бирюкова сообщила РИА Новости, что в деле появились еще двое потерпевших, их фамилии — Тарновский и Гукосян.