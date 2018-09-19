Мосгорсуд оставил директора РАМТ Апфельбаум под домашним арестом

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Мосгорсуд до 19 октября оставил под домашним арестом директора Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софью Апфельбаум, обвиняемую в мошенничестве по делу "Седьмой студии", сообщили РИА Новости в суде.

"Апелляционная инстанция отклонила жалобу на решение Басманного суда Москвы о продлении меры пресечения", — сказали в суде.

В настоящее время следствие по делу завершено, материалы переданы в суд для утверждения обвинительного заключения. После этого его направят в суд для рассмотрения по существу.

Как полагает следствие, режиссер Кирилл Серебренников и другие фигуранты похитили 133 из 214 миллионов рублей, выделенных в 2011–2014 годы АНО "Седьмая студия" на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта "Платформа".

Вина Апфельбаум, по словам следователя, заключается в том, что она, возглавляя тогда в Минкультуры департамент государственной поддержки искусства, "не только не принимала никаких мер, а, напротив, продлевала финансирование".