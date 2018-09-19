Суд оставил под арестом экс-гендиректора НПО имени Лавочкина

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Бабушкинский суд Москвы продлил до 19 октября срок ареста экс-гендиректору НПО Лавочкина Сергею Лемешевскому, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, продлить срок содержания под стражей", — огласила решение судья.

Следователь мотивировал необходимость продления ареста обширными связями обвиняемого среди представителей власти, а также в правоохранительных органах. Он также высказал опасения, что на свободе тот сможет связаться с неустановленными соучастниками и оказать давление на бывших подчиненных. "По делу планируется допросить порядка 20-25 сотрудников НПО имени Лавочкина, сотрудников адвокатской коллегии и секретарей судебных заседаний, провести как минимум две экспертизы", — заявил следователь.

Защита обвиняемого просила о переводе под домашний арест, отметив, что за все время в СИЗО с ним не было проведено ни одного следственного действия. Адвокат указал на безупречную репутацию своего подзащитного, зачитав внушительный список наград и благодарностей, полученных им. Лемешевский добавил, что не намерен скрываться — в Подмосковье находится его семья.

Лемешевский вместе еще с двумя фигурантами обвиняются в хищении 330 миллионов рублей. Позже стало известно, что на внеочередном заседании совета директоров НПО Лавочкина было принято решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора Лемешевского с 3 августа.

Экс-гендиректору НПО имени Лавочкина депутату Мособлдумы Сергею Лемешевскому, главе дирекции правового обеспечения НПО Екатерине Аверьяновой и председателю адвокатской конторы "Третьяков и партнеры" Игорю Третьякову предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере. Всем им грозит до 10 лет колонии.

По версии следствия, деньги были похищены через фиктивные договора с адвокатской конторой "Третьяков и партнеры". На деле юридические услуги, как считает следствие, выполняли штатные сотрудники НПО, а общая сумма выплат адвокатской конторе за два года составила порядка 330 миллионов рублей.