СК допросит секретарей судей по делу о мошенничестве в НПО Лавочкина

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Следствие планирует допросить сотрудников арбитражных судов как свидетелей по делу о мошенничестве в НПО Лавочкина, заявил следователь в Бабушкинском суде Москвы.

"По делу планируется допросить секретарей судебных заседаний", — заявил следователь.

По его словам, он также собирается допросить 20-25 сотрудников НПО, юристов и адвокатов.

Фигурантами дела являются экс-гендиректор НПО имени Лавочкина депутат Мособлдумы Сергей Лемешевский, глава дирекции правового обеспечения предприятия Екатерина Аверьянова и председатель адвокатской конторы "Третьяков и партнеры" Игорь Третьяков.

По версии следствия, деньги были похищены через фиктивные договора с адвокатской конторой "Третьяков и партнеры". На деле юридические услуги, как считает следствие, выполняли штатные сотрудники НПО, а не нанятые адвокаты, общая сумма выплат адвокатской конторе за два года составила порядка 330 миллионов рублей.