Билана оштрафовали на 1,5 тысячи рублей за ДТП в Москве

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Полиция выписала штраф в 1,5 тысячи рублей водителю Ford Mustang, который накануне столкнулся с Hyundai на Ленинском проспект в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
"Водителю выписан штраф в 1,5 тысячи рублей", — пояснили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
Согласно закону, если Билан успеет оплатить штраф в 20-дневный срок, он может отдать всего 750 рублей.
Как рассказал певец на видео, опубликованном в Instagram, он въехал в остановившийся на светофоре Hyundai на скорости 40 километров в час. Артист добавил, что самостоятельно вызвал ДПС и скорую помощь, действовал в рамках закона.