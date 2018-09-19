Билана оштрафовали на 1,5 тысячи рублей за ДТП в Москве

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Полиция выписала штраф в 1,5 тысячи рублей водителю Ford Mustang, который накануне столкнулся с Hyundai на Ленинском проспект в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что во вторник вечером певец Дима Билан за рулем Ford Mustang въехал в Hyundai на юго-западе Москвы. В ГИБДД подтвердили факт ДТП на Ленинском проспекте в районе дома 146, не уточнив личностей его участников. В результате аварии никто не пострадал. В ГИБДД составили административный протокол по статье 12.15 "Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона".

"Водителю выписан штраф в 1,5 тысячи рублей", — пояснили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Согласно закону, если Билан успеет оплатить штраф в 20-дневный срок, он может отдать всего 750 рублей.

Как рассказал певец на видео, опубликованном в Instagram, он въехал в остановившийся на светофоре Hyundai на скорости 40 километров в час. Артист добавил, что самостоятельно вызвал ДПС и скорую помощь, действовал в рамках закона.