В Нижегородской области разбился МиГ-31

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Истребитель Миг-31 потерпел аварию в Нижегородской области, оба летчика катапультировались, сообщили в Минобороны.

"Полет выполнялся без боекомплекта, самолет упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет. По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность", — отметили в военном ведомстве.

Воздушное судно выполняло планово-тренировочный полет. Пилоты оперативно эвакуированы специалистами поисково-спасательной службы, их жизни ничего не угрожает.

Подчеркивается, что для установления причин аварии на месте падения работает комиссия Министерства обороны.

Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах, самолет упал вблизи населенного пункта Кулебаки. Он уточнил, что истребитель после падения взорвался и полностью сгорел.

В июне журнал Military Watch назвал истребитель МиГ-31 "самым быстрым современным боевым самолетом в мире".

Всего на вооружении и хранении российской армии находится более 250 самолетов МиГ-31 в различных модификациях.